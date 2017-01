Partito neonazista fuori legge? Alta corte tedesca dice no

Roma, (askanews) - La Corte costituzionale tedesca ha respinto la richiesta di mettere fuori legge il Partito nazional-democratico della Germania (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Npd) o Npd, sostenendo che la formazione di estrema destra tedesca non pone una reale minaccia all'ordine democratico."La richiesta è stata respinta", ha dichiarato il presidente della Corte di Karlsruhe, Andreas Vosskuhle, in merito alla richiesta di sciogliere il partito neonazista, che conta circa 6.000 membri. "Npd - ha aggiunto - persegue obiettivi anti-costituzionali, ma non c'è al momento una prova concreta di qualche peso che suggerisca che ce la possa fare".E' il secondo fallito tentativo di mettere fuori legge la Npd, lanciato nel 2013 dal Bundesrat, la camera alta del parlamento, all'indomani della scoperta, nel 2011, della cellula neonazista Nsu, responsabile di una serie di omicidi a sfondo razziale.Il legale della Npd, Peter Richter, ha commentato:"Ora non abbiano più nulla da temere, non sentiremo più parlare di questo divieto. Ricominceremo da capo, faremo il nostro lavoro e ciò significa di contribuire a costruire una volontà politica per la gente e non più essere paragonati con il circo".Negli ultimi anni tuttavia, i consensi per la Npd sono fortemente calati e il partito non conta più alcun seggio parlamentare: unico rappresentante resta il leader Udo Voigt, che dal 2014 siede all'europarlamento.Attualmente la Npd conta l'1% dei consensi, in confronto ad Alternative fuer Deutschland, il partito di destra populista in ascesa, che si attesta tra il 12 e il 15%.