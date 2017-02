Pd, Bersani: dobbiamo garantire la conclusione della legislatura

Roma (askanews) - Il Pd deve dire con chiarezza che garantirà il sostegno al governo Gentiloni fino alla fine della legislatura. Lo ha detto Pier Luigi Bersani parlando alladirezione del partito: "A proposito delle decisioni che dobbiamo prendere: prima di tutto il paese. La prima cosa che dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota. Possiamo lasciare un punto interrogativo sulle sorti del nostro governo? Si vota a giugno, a settembre... Mettiamo l'Italia nei guai"."Io - ha aggiunto - propongo non solo che diciamo che si vota nel 2018, ma che garantiamo davanti ai mercati e agli italiani la conclusione normale della legislatura. Parlare come la Sibilla, non possiamo. Lasciar la spada di Damocle sul governo non possiamo. Dobbiamo dire qualcosa e dobbiamo dirlo qui. Garantiamo la conclusione ordinaria della legislatura. Da questo discendono le nostre scelte, perché noi veniamo dopo il paese".