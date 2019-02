Pd, Boschi: "Europee occasione di ripartenza"

(Agenzia Vista) Liguria, 22 febbraio 2019 "Sicuramente si riparte anche dalle Europee e credo che questo viaggio che Renzi sta facendo per l'italia, presentando il suo libro, sia l'occasione per parlare del futuro dell'Italia e anche del nostro futuro, del Pd, di tutti quelli che credono che e' possibile un'alternativa a questo governo che ci ha portato in recessione". Lo ha detto Maria Elena Boschi, a Genova per assistere alla presentazione del libro di Matteo Renzi "Un'altra strada" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it