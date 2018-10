Pd, Corallo è il candidato più giovane: "E' necessario un azzeramento della classe dirigente"

(Agenzia Vista) Milano, 28 ottobre 2018 "E' una fase nuova per il Pd, c'è bisogno di un totale cambio di linea politica, questo è necessario dal segnale delle elezioni. Facciamo un congresso vero per formulare una linea nuova da qui per i prossimi 50 anni ma si continua a parlare solo di persone, mai si discute di temi reali. E' necessario un azzeramento della classe dirigente, non per fare un ricambio di potere ma per leggere e analizzare e proporre una nuova". Lo ha detto il trentunenne Dario Corallo. Laureato in filosofia, è il più giovane candidato alla segreteria del Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it