Pd, Cuperlo: "Chi ha votato la Lega in Sardegna non ha finito le medie"

Gianni Cuperlo, componenente della direzione del Pd, nel tentativo di attaccare la Lega commette uno scivolone clamoroso: “Mi colpisce che oggi la Lega sia il primo partito in Sardegna dove il 33 per cento dei ragazzi tra i 14 ed i 18 anni che frequentano la secondaria non finirà gli studi. E la Lega, azionista di riferimento di questa maggioranza, non ha fatto niente per loro". La gaffe del componente della direzione Pd sta facendo il giro del web e c'è chi ricorda a Cuperlo che la Sardegna è anche la terra che ha dato i natali a personaggi politici del calibro di Berlinguer, Gramsci e Cossiga...

La replica di Salvini: "Ho sentito dire che gli elettori della Lega non hanno la terza media: chi valuta una persona in base al titolo di studio è il re degli imbecilli. Ho conosciuto plurilaureati che hanno danni enormi per questo Paesi". Lo ha detto Matteo SALVINI in una diretta Facebook.