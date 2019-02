PD, Mogherini: "Non commento parole del senatore Renzi, io faccio del mio meglio"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 febbraio 2019 "Non commento parole del senatore Renzi. Potrei avere il tempo di riflettere sul mio operato, o sull'operato di altri, ma non prima del primo novembre. Prima di allora tenterò di fare del mio meglio in un contesto che è complicato, come avrete potuto notare. Nessuno commento quindi". Così l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Federica Mogherini risponde, in conferenza stampa a Bruxelles, ad una domanda riguardo i giudizi sul suo operato espressi dall'ex premier Matteo Renzi nel suo ultimo libro "Un'altra strada". Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev