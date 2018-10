Pd, Nardella: tra Minniti e Zingaretti non sia match pugilato

Firenze, 20 ott. (askanews) - "Io stimo Zingaretti. Non voglio assistere ad una sfida di pugilato. Voglio assistere ad un bel confronto su valori, temi e leadership". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, parlando del congresso del Pd e del suo sostegno alla candidatura di Marco Minniti."Ho firmato -ha ricordato Nardella, a margine della Leopolda- insieme a tanti sindaci per la candidatura di Minniti, che non è inseguitore di Salvini, anche perché è arrivato prima, quindi non può inseguirlo. Minniti dimostra che per la sinistra il tema della legalità non è un tabù. La sinistra ha un'idea alternativa alle destre ma più efficace. Minniti ha dimostrato di saper fare certe cose, è coerente", ha concluso Nardella.