Milano (askanews) - "Io ho nostalgia del Pd che aspettava il futuro, non dei tavoloni dell'Unione dove tutti si parlavano addosso. Non del ministro che scendeva in piazza contro il suo presidente del Consiglio. Ho invece ho nostalgia del Pd che aspettava il futuro, ho nostalgia dell'intuizione di Veltroni, quando immaginò che nel Pd si stesse insieme per qualcosa, non contro qualcuno".