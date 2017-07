Milano (askanews) - "Le primarie hanno dimostrato che al Pd chi comanda non sono le persone elette, ma i cittadini che hanno votato. Io non rispondo ai gabinetti, ai capicorrenti, io rispondo agli elettori. E quando la democrazia parla si risponde ai cittadini, non ai capicorrente". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando a Milano al Forum nazionale dei circoli del partito.