Pd, Richetti: sono per governo politico con grandi personalità

Roma, 21 ago. (askanews) - "Io sono per fare un governo politico con grandi personalità, da Raffaele Cantone a Magatti. L'idea che la politica siano le persone sedute in Parlamento è una visione che non sta in cielo né in terra. Secondo me ci sono grandi politici in circolazione. Se i parlamentari continuano a farsi trattare come "i suoi" e i "loro", per cui quando si stacca si stacca, allora meglio andare a votare domani mattina. Serve un cambiamento profondo e i tempi sono molto stretti". Lo ha affermato il senatore del Pd, Matteo Richetti, secondo il quale il suo partito la deve smettere "di fare la corsa a chi sta fuori dal governo", ha concluso Richetti ribadendo il suo appoggio a un "governo di ampio respiro".