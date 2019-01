(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2019 PD, Zinfaretti, stiamo discutendo di come renderlo piu forte per le europee "Stiamo discutendo di come renderlo piu forte per le europee" Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della consegna delle chiavi di alcuni appartamenti confiscati alla mafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev