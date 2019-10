(Agenzia Vista) Washington, 31 ottobre 2019 Pelosi: "Impeachment contro Trump necessario per difendere Costituzione" "Questo è un giorno triste. E’ un giorno perché nessuno viene al Congresso per accusare il Presidente degli Stati Uniti. Veniamo qui per lavorare, per rendere il futuro del nostro Paese migliore, per i nostri bambini. Prestiamo giuramento per proteggere e difendere la Costituzione. Non possiamo ignorare che il comportamento del presidente indica che l’indagine è necessaria. Stiamo proteggendo la Repubblica da un Presidente che sostiene che l'articolo 2 dica che può fare quello che vuole. Non è così ma se lo crede significa che sta violando la Costituzione degli Stati Uniti". Così la Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Nancy Pelosi, durante una conferenza stampa. Fonte: Facebook/Nancy Pelosi House Speaker Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev