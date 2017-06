(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2017 Si e' svolto il congresso nazionale della Cisl a cui hanno partecipato i segretari dei tre principali sindacati italiani, Susanna Camusso per la Cgil, Carmelo Barbagallo per la Uil e Annamaria Furlan, padrona di casa, per la Cisl. Al centro del dibattito il mondo del lavoro e le pensioni. fonte Cisl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev