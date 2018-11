Pensioni, Di Maio in Cina: riattiviamo l'"opzione donna"

Milano, 5 nov. (askanews) - "Andate a dirlo a chi definisce maschilista questa riforma delle pensioni; riattiviamo un programma che non era stato attivato per anni che si chiama opzione donna e allo stesso tempo istituiamo quota 100".Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico parlando in conferenza stampa in Cina in occasione della partecipazione italiana all'Expo di Shangai."È un modo per anticipare il pensionamento - ha continuato Di Maio - che altrimenti per legge dovrebbe arrivare a 67 anni con oltre 40 anni di contributi e questo, in questi anni, ha creato un tappo per l'ingresso di nuove generazioni all'interno del mondo del lavoro".Opzione donna prevede che possano andare in pensione le donne di 57 anni e 7 mesi (lavoratrici dipendenti) o 58 anni e 7 mesi (lavoratrici autonome) con almeno 35 anni di contributi.