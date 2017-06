Performance artistica a Time Square dentro un acquario gigante

Roma, (askanews) - Una danza, una performance artistica all'interno di un gigantesco acquario a Time Square, nel cuore di New York, ha dato il via alla decima edizione del World Science Festival.Intitolata "Holoscenes" la messa in scena acquatica ha incuriosito molti newyorkesi.L'artista all'interno della vasca, dotata di secchio, guanti, stracci e spazzolone, una volta svuotata la vasca in pochi secondi si è messa a fare le pulizie e a lucidare i vetri trasparenti. Poi è stata rimessa l'acqua e ha continuato a volteggiare nuotando. Una performance, secondo la maggior parte dei curiosi, che voleva sensibilizzare sul global warming, lo scioglimento dei ghiacci e il relativo innalzamento dei mari.