Perugia, arriva Berlusconi ma Salvini e Meloni lo ignorano

Perugia, 18 ott. (askanews) - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Perugia per sostenere la candidatura di Donatella Tesei e la presentazione del manifesto valoriale per le elezioni regionali, è stato accolto da una standing ovation dai presenti.I suoi alleati nella compagine di centrodestra, Matteo Salvini, leader della Lega e Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, tuttavia, non lo hanno salutato anzi, volto gelido, sono sembrati distratti, al punto da distogliere lo sguardo al passaggio del cavaliere.