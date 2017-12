(Agenzia Vista) Liguria, 11 dicembre 2017 Pesto, nato nell'Acquario di Genova il 13 agosto, pesa 30 kg. Si tratta di un cucciolo di foca vitulina. Alla nascita pesava nove chili e ora mangia 4 volte al giorno per un totale di 2 kg di pesce, prevalentemente aringhe. Si è integrato nel gruppo sociale e ha imparato a salire sulle rocce per il momento del pasto e per le normali visite veterinarie di controllo _ Courtesy Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev