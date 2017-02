"Piano lupo", rinviata la discussione. Festa degli ambientalisti

Roma, (askanews) - Salviamo il lupo: le Regioni, tutte d'accordo, hanno chiesto al governo di ridiscutere quella parte del cosiddetto "Piano lupo" che prevede l'abbattimento controllato degli esemplari fino al 5%. Un dettaglio in fondo a un piano complesso, di 57 pagine, come ha spiegato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, secondo cui si arriverebbe all'abbattimento solo a condizioni rigorose, su richiesta, regione per regione, e con il parere dell'Ispra. Un piano che invece, per il ministro, contiene un nucleo anti-bracconaggio e altre azioni di prevenzione per gli allevatori.Ma il piano ha scatenato le polemiche degli ambientalisti e degli amministratori locali, anche in un presidio a Roma davanti alla conferenza Stato-Regioni, che ha poi rinviato all'unanimità la discussione del documento, che ora torna in sede tecnica, per la gioia delle associazioni.Marco Galaverni, presidente del WWF Emilia Romagna e grande esperto del lupo. "Questo sarebbe un buon piano se non fosse per la parte degli abbattimenti, che come si è visto in Francia e in Spagna non sono serviti né a ridurre i danni, né a placare gli animi. Ha bisogno per essere implementato, di maggiori fondi, soprattutto per le misure preventive".In Italia la caccia al lupo è vietata dal 1971; la specie è protetta ed è un elemento importante per l'ecosistema."Il lupo è un simbolo, sia a livello culturale sia a livello ecologico. E' fondamentale per la nostra natura e noi diciamo no agli abbattimenti. L'unica soluzione per la convivenza è la prevenzione e la corretta conoscenza".Essenziale però secondo gli ambientalisti è fornire risorse agli allevatori per tutelare le greggi; in concreto, denaro per le recinzioni."Se gli allevatori sono preparati e sostenuti nelle loro opere di difesa, il lupo può essere assolutamente compatibile con l'allevamento".