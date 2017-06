Piazza Tienanmen: 28 anni dopo Hong Kong ricorda le vittime

Hong Kong (askanews) - Migliaia di persone per la democrazia a Hong Kong per ricordare la strage di Piazza Tiananmen. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 una violenta repressione spegne nel sangue le proteste di studenti e lavoratori cinesi in piazza a Pechino. Ventotto anni dopo quella notte, che ha segnato la storia, in cui l'Esercito di Liberazione Popolare uccise centinaia di persone scese in piazza per chiedere più libertà e più democrazia, la protesta è ancora viva nell'isola. Come ogni anno, il parco Victoria si è trasformato in un tappeto di candele ma per la Cina, che vieta ogni commemorazione, questo è un giorno qualunque.