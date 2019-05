Piemonte, Cirio: la Tav per noi è un'opera imprescindibile

Torino, 27 mag. (askanews) - La Torino-Lione "per noi è un'opera imprescindibile". Lo ha garantito il neopresidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla sua prima conferenza stampa a Torino in Consiglio regionale."Ho fatto compilare un impegno preciso a tutti i candidati al Consiglio regionale, chiunque siano gli eletti in Consiglio sono tutte persone che hanno sottoscritto un impegno alla realizzazione della Tav", ha dichiarato Cirio, sottolineando di aver "molto apprezzato" il fatto che Matteo Salvini ha subito voluto fare un riferimento alla Tav, dicendo che "questo risultato avrebbe ulteriormente garantito la realizzazione di quest'opera che per noi è imprescindibile".