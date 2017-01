Piero Badaloni: "In Europa manca il valore della solidarietà"

Roma, (askanews) - L'Europa riuscirà a uscire dalla crisi di fiducia che attraversa, fra Brexit e l'ondata di euroscetticismo che coinvolge anche l'Italia? "Ciò che manca all'Europa oggi è il valore della solidarietà, dell'accoglienza". Risponde ad askanews Paolo Badaloni, giornalista e scrittore, volto storico della Rai e per anni corrispondente da Bruxelles."Gli anni in cui sono stato corrispondente da Bruxelles - dice - sono stati gli anni della grande illusione e della grande speranza, quando Prodi era presidente della Commissione, gli anni dell'allargamento, gli anni dell'Euro, della nuova Costituzione. Sembrava che l'Europa diventasse finalmente un soggetto politico forte per confrontarsi con le altre grandi potenze. Poi tutto si è frantumato per la paura dell'idraulico polacco, cioè per la paura dei diversi, la stessa paura che oggi fa alzare i muri all'Ungheria, all'Austria, alla Polonia, perché non vogliono accettare la loro quota di parte di accoglienza di migliaia e migliaia di profughi che arrivano in Italia e in Grecia. Quello che manca oggi all'Europa è il valore della solidarietà, che è stato il valore fondante dell'Europa di De Gasperi e di Adenauer, di un'Europa che usciva da una guerra sfiancante e che non vuole più sentir parlare di guerra".Come comunicare per noi giornalisti quest'Europa?"Denunciando chi non rispetta le regole. Non vedo perché l'Italia debba essere sanzionata per uno 0,2 del Pil che non corrisponde a quello che vogliono i fautori dell'austerity - prosegue - e poi invece non vengono sanzionate l'Ungheria, la Polonia, l'Austria. Fa bene Mattarella a sollecitare queste sanzioni perché tutti devono rispettare le regole".