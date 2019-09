Piloti British Airways in sciopero 48 ore, cancellati 1.500 voli

Milano, 9 set. (askanews) - I piloti della British Airways hanno scioperato per la prima volta nella storia: 48 ore di stop che hanno provocato la cancellazione di oltre 1.500 voli, quasi il 100%, creando disagi a 280mila passeggeri e costando a British Airways 80 milioni sterline in mancate entrateGli scali con maggiori problemi saranno Heathrow e Gatwick, ma i disagi non saranno limitati agli aeroporti londinesi.La compagnia e l'Associazione Piloti British Airline (BALPA) sono ai ferri corti da mesi su una richiesta di aumento dei salari dei piloti. Il sindacato chiede di più dopo aver respinto un'offerta per un aumento dell'11,5% degli stipendi. L'azienda ha ribattuto definendo la sua offerta generosa, visto che così gli stipendi di alcuni piloti supererebbero le 200mila sterline all'anno, e ricordando che altri due sindacati hanno accettato l'aumento.