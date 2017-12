(Agenzia Vista) Napoli, 08 dicembre 2017 Pinotti Napoli puo' alzare la testa ''Ogni volta che vengo in questa citta' non posso non ammirarne la bellezza. Napoli ha tante possibilita' che vanno messe a frutto, puo' rialzare la testa''. Queste le parole di Roberta Pinotti, ministro della Difesa, a margine della cerimonia per l'immacolata concezione. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev