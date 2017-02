Piogge torrenziali in Perù, il drone riprende le inondazioni

Roma, (askanews) - Il bilancio delle inondazioni in Perù è salito a 25 morti e 243mila persone colpite da inizio 2017, mentre le piogge incessanti nel paese hanno inondato la città di Lambayeque e devastato il cimitero di Tùcume, come si vede in queste immagini riprese con il drone.Le precipitazioni sono durate diversi giorni e secondo il Servizio di meteorologia nazionale proseguiranno fino ad aprile.Nel campo santo "Jardines de la paz" a Tùcume, regione di Lambayeque, nel nord del paese, almeno 100 nicchie sono crollate a causa delle intense piogge. E' già la terza volta nell'ultimo mezzo secolo che questo cimitero subisce danni a causa della pioggia.Il governo ha decretato uno stato d'emergenza per 60 giorni nei tre dipartimenti maggiormente colpiti, dove sono crollate più di duemila abitazioni.