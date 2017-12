Pirozzi canta al karaoke RadioRock 'Una vita da mediano': per il Lazio serve chi si fa il mazzo

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2017 Pirozzi canta al karaoke RadioRock 'Una vita da mediano' per le elezioni Regionali del Lazio Radio Rock 106.6 ha dato il via alla sfida canora tra tutti i candidati alla presidenza della Regione Lazio. Così, dopo la performance di Roberta Lombardi del M5S, è stato Sergio Pirozzi - in lizza con la “Lista Civica dello Scarpone” - ad intrattenersi con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic. Il sindaco di Amatrice, noto anche per la sua passione sportiva, ha deciso di intonare il celebre brano di Luciano Ligabue “Una vita da mediano”. Un ruolo calcistico che, secondo Pirozzi, sarebbe metafora delle capacità necessarie per governare il Lazio: “Ci vuole gente che si fa il mazzo, che lavora per gli altri e che non vuole essere il numero uno. Uno che è abituato a lavorare”. “I mediani - ha poi concluso Sergio Pirozzi - sono quelli che si fanno il c... per il resto della squadra”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev