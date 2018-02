(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2018 Pirozzi vogliono distruggere un uomo, ma non ci riusciranno "Mi sembra chiaro che c'è la volontà di distruggere un uomo, ma non ci riusciranno". Così il candidato alla presidenza della Regione Lazio Sergio Pirozzi in conferenza in seguito alle accuse di omicidio colposo legate al sisma di Amatrice. Il sindaco della città laziale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev