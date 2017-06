(Agenzia Vista) Pisa, 14 giugno 2017 Pisa, gioielliere spara al ladro. La scientifica sul luogo del delitto Sara' interrogato in giornata dal pm Paola Rizzo il gioielliere che ieri sera ha sparato e ucciso un bandito reagendo a un tentativo di rapina nel suo negozio. Un altro bandito, quello che ha sparato per primo, e' riuscito a fuggire. Il commerciante, Daniele Ferretti, 69 anni, sara' ascoltato per incrociare la sua versione dei fatti con le risultanze del sopralluogo effettuato ieri fino a notte fonda dalla scientifica dei carabinieri che indagano sull'episodio_courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev