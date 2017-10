(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2017 Pisapia dopo incontro con Gentiloni legge bilancio no mance elettorali, si pensi a lavoro e salute Il leader di Capo progressista, Giuliano Pisapia, a margine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Palazzo Chigi: "A Gentiloni abbiamo posto alcune priorità indispensabili. In primo luogo nella legge di Bilancio non ci devono essere mance elettorali come in passato. Bisogna intervenire con serietà e investimenti importanti sul diritto alla salute, perché oggi milioni e milioni di persone non possono curarsi a causa dei superticket. E poi c'è il tema del lavoro, che è fondamentale: bene le nuove assunzioni ma bisogna anche investire nella tutela del lavoro e dei lavoratori. Poi ci sono decine e decine di miliardi di investimenti previsti nei prossimi anni, serve un'indicazione precisa per la messa in sicurezza del territorio e delle persone. Se si andrà in questa direzione saremo in grado di assumerci fino in fondo le nostre responsabilità. Ci attendiamo delle risposte" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev