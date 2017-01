Pisapia: prima del voto serve una legge elettorale omogenea

Genova (askanews) - "Se il Parlamento riuscisse a fare delle riforme necessarie ed urgenti si potrebbe anche rinviare il voto, ma temo che non sia in grado di farle. Dopo la legge elettorale che deve rendere possibile una maggioranza analoga al Senato e alla Camera è giusto ridare la parola ai cittadini". Lo ha detto a Genova l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, prima di un incontro pubblico con il primo cittadino del capoluogo ligure, Marco Doria."Anche se la Consulta ha detto che l'Italicum così come modificato è immediatamente applicabile - ha sottolineato Pisapia - è altrettanto vero che la legge elettorale del Senato non è omogenea a quella della Camera. Senza omogeneità - ha concluso l'ex sindaco di Milano - si rischia di andare a una situazione di non governabilità che non va bene a nessuno, indipendentemente dalla posizione politica e soprattutto non va bene all'Italia".