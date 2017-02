Pisapia: scissione Pd? Spero in una comunità più ampia e unita

Milano (askanews) - "Non entro nel merito ma sono attento a quel che succede nel Pd. Le scissioni sono sempre divisioni di una comunità, a me piacerebbe una comunità unita, ampia, di sinistra e di centrosinistra. Per questo lavoro: non contro qualche d'uno ma per qualche cosa, per ricostruire un 'Campo aperto', all'interno del quale spero vi siano tutti quelli che amano la buona politica". Così Giuliano Pisapia, arrivando all'iniziativa "Futuro Prossimo" organizzata a Milano per presentare il suo progetto di "Campo Aperto"."Campo Aperto - ha spiegato Pisapia prima della tavola rotonda che lo vedrà discutere con Laura Boldrini, Massimiliano Smeriglio e Franco Monaco - vuole essere proprio questo: una parte iniziale di un luogo dove tanti che hanno perso la casa politica possano discutere e lavorare insieme per fare un programma per rilanciare il Paese. Vuole trovare alleati che abbiano gli stessi valori". Già domani sarà diffuso un breve manifesto "con un minimo comun denominatore valoriale per fare un programma. E' aperto a tutti quelli che vorranno collaborare per allargare sempre di più lo spazio di coloro che si vogliono impegnare per un'Italia migliore".