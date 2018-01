(Agenzia Vista) New York, 07 gennaio 2018 Pista d'atterraggio ghiacchiata, il JFK di New York sembra un aeroporto dell'Alaska Quando l'aereo raggiunge la pista di atterraggio sembra di essere il polo nord, invece e' solo New York, aeroporto JFK. Il gelo che sta colpendo l'America negli ultimi giorni ha letteralmente bloccato il principale aeroporto della grande mela, lasciando migliaia di passeggeri a terra. fonte Twitter_Air Plus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev