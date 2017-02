Più di un milione di indù al festival Thaipusam a Batu Caves

Roma, (askanews) - Più di un milione di indù si sono radunati nei templi della Malaysia per celebrare l'annuale festival di Thaipusam, festeggiato soprattutto dalle comunità tamil.Molti dei partecipanti a Batu Caves, fuori Kuala Lumpur, si fanno dei piercing o indossano ornamenti di metallo pesante per mostrare la loro devozione alla divinità Murugan.Il festival si svolge nel primo plenilunio dell'anno, tra fine gennaio e inizio febbraio, per ricordare la consegna da parte della dea Parvati di una lancia al dio della guerra Murugan per sconfiggere il demone del male Soorapadman.Secondo alcuni indù, Thaipusam festeggia il compleanno di Murugan, detto anche Karttikeya o Skanda negli inni sacri dei Veda.