Pizzarotti: Grillo non è più leader M5s, suo ruolo è far ridere

Rimini (askanews) - Dentro al Movimento 5 stelle non sono riusciti a separare "il ruolo mediatico" di Beppe Grillo, da quello "politico-istituzionale" di tanti amministratori. Così"ora provano imbarazzo". Lo ha detto il sindaco di Parma,Federico Pizzarotti, secondo il quale il comico genovese "non èpiù il leader del movimento da tanto tempo"."Di fatto Beppe Grillo non è più il leader del M5s da tanto tempo - ha spiegato Pizzarotti, a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci a Rimini -. Adesso" dentro al movimento "capiscono alcuni imbarazzi che tanti amministratori hanno provato nel tempo, nella loro esperienza".Ovviamente, secondo il sindaco di Parma, "Beppe Grillo svolge ilsuo ruolo, che è quello di far sorridere e ridere, dicendo anchecose dissacranti. Cose dissacranti che mal si sposano con ladiplomazia, con i rapporti istituzionali e che quindi adessohanno causato degli imbarazzi. Ma questo è il suo ruolo. Mimeraviglio di chi si meraviglia di questo ruolo - ha conclusoPizzarotti -. Da tempo doveva separarsi il ruolo politico-istituzionale da quello mediatico: non l'hanno fatto eadesso ne pagano un po le conseguenze".