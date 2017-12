Polemiche con arbitro, Diaconale (portavoce Lazio): nostra posizione dà fastidio

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Diaconale (portavoce Lazio) la nostra posizione da' fastidio, non credo a buona fede Tante polemiche al termine di Lazio - Torino. La formazione biancoceleste è stata sconfitta dai granata per 3-1 all'Olimpico, ma a tenere banco è l'episodio avvenuto nel finale del primo tempo, con il punteggio ancora bloccato. Dopo un rigore non concesso alla squadra di casa, l'attaccante Ciro Immobile è stato espulso in seguito ad una testata a Nicolas Burdisso. La decisione è arrivata dopo la consultazione della Var da parte dell'arbito Giacomelli, il quale non ha espresso giudizi sul sospetto penalty. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev