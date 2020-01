(Agenzia Vista) Foggia, 09 gennaio 2020 Policlinico riuniti, Emiliano a Foggia: "Realizziamo grande visione" “Siamo a metà del cammino. Le questioni complicate non si risolvono da un giorno all’altro. Bisogna avere una visione e per farlo bisogna ascoltare bene, avere occhi e orecchie sui territori”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano alla presentazione delle attività del Policlinico Riuniti di Foggia, dei risultati statistici del concorso regionale per 2.445 posti di operatori socio-sanitari (Oss), cui hanno fatto domanda 24.784 candidati, e dell’accorpamento al “Riuniti” dell’ospedale “Lastaria” di Lucera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev