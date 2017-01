Politiche Germania, sarà Martin Schulz a sfidare Angela Merkel

Berlino (askanews) - Sarà l'ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ad affrontare la cancelliera cristiano democratica Angela Merkel alle prossime elezioni politiche tedesche, previste per il mese di settembre 2017."È un grande onore per me - ha detto Schulz - accetto con grande umiltà e faro del mio meglio per il nostro Paese. Vogliamo vincere per rendere migliore la vita della gente. Mi batterò contro il populismo e i nemici della democrazia e dei nostri valori".Il nome di Martin Schulz è stato scelto all'unanimità dal direttivo dell'Spd, riunito a Berlino, come ha sottolineato ai giornalisti il presidente socialdemocratico Sigmar Gabriel. Qualche ora prima, lo stesso vicecancelliere aveva fatto sapere che avrebbe rinunciato alla propria candidatura, consapevole della sua impopolarità.A dicembre, invece, Schulz raccoglieva quasi il 57% dei sondaggi, quasi quanto quelli della rivale Merkel, che corre per un quarto mandato consecutivo. Il partito di Schulz, la Spd, tuttavia, è ai minimi storici, attorno al 20% , 15 punti in meno della Cdu.