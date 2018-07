Poliziotti ballerini sulle note di "Uptown funk" di Bruno Mars

Roma, (askanews) - Una squadra di poliziotti di Norfolk (Virginia) balla e canta in playback il celebre pezzo "Uptown funk" di Bruno Mars. Il video girato in piano sequenza è diventato virale sui social network, dopo che il Norfolk Police Department lo ha postato sulla propria pagina Facebook rispondendo a una sfida lanciata dai colleghi texani del Corinth Police Department."Come potete vedere ci siamo divertiti moltissimo a girare il video che è uscito, dobbiamo sottolinearlo, in un'unica ripresa", scrive il dipartimento di polizia di Norfolk su Facebook, passando la sfida ora al Seattle Police Department, al Norfolk Constabulary, al Virginia Beach Police Department e al St. Louis Metropolitan Police Department.