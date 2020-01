Pompeo a Londra: lavoreremo insieme su divergenze ruolo 5G Huawei

Londra, 30 gen. (askanews) - Gran Bretagna e Stati Uniti "lavoreranno insieme" per risolvere le divergenze sul ruolo del colosso cinese Huawei nella realizzazione di una parte della rete 5G nel Regno Unito. Una decisione che aveva deluso Washington, la quale aveva messo in guardia dai rischi legati alla sicurezza.In visita a Londra alla vigilia della Brexit, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha garantito al suo omologo britannico Dominic Raab:"Abbiamo semplicemente bisogno di essere sicuri di capire, di capire i sistemi. Stiamo valutando esattamente qual è stata la decisione del Regno Unito martedì di questa settimana e sono molto fiducioso del fatto che le nostre due nazioni troveranno un modo per lavorare insieme e risolvere queste divergenze e fornire a nome dei nostri due popoli una tecnologia e una infrastruttura sicura di prima classe".A meno di 48 ore dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e con nuovi orizzonti tutti da testare nelle relazioni Londra-Washington, il capo della diplomazia britannica ha sottolineato:"Non c'è niente di nuovo, se guardate indietro a Churchill-Roosevelt, Thatcher-Reagan, non erano tutte rose e fiori, ma di fatto se si ha un'amicizia profonda e attualmente si ha una relazione speciale si affrontano questi temi".