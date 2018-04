Ponte 1° maggio Torino: il tempo incerto non ferma i turisti FOCUS

(Agenzia Vista) Torino, 29 aprile 2018 Il turismo continua a crescere in Piemonte. Anche in questo ponte del primo maggio, sono centinaia i turisti che hanno scelto il capoluogo sabaudo per trascorrere qualche giorno fuori casa. Dati positivi anche quest'anno sul turismo che confermano i numeri dell'Osservatorio regionale relativi al 2017 quando gli arrivi in regione sono stati oltre 5 milioni e i pernottamenti quasi 15 milioni. Il risultato positivo è dovuto soprattutto al mercato estero, in particolare da Germania, Francia e Paesi del Nord Europa, in crescita dell'8%, oltre due punti in più della media nazionale. Le mete scelte dai turisti sono ormai le più svariate, ma in testa si confermano saldamente Reggia di Venaria, Museo del Cinema e Museo Egizio, ancora una volta in pole position. Courtesy Rete7