Ponte Genova, Toninelli: "A fine anno di di nuovo montato e a inizio 2020 percorribile"

(Agenzia Vista) Genova, 08 febbraio 2019 "Stiamo cercando di chiudere per quanto possibile questa ferita. Però oggi iniziare a vedere che, a distanza di pochi mesi che a fine anno sarà in piedi e a inizio anno prossimo potrà essere finalmente collaudato e riaperto, penso che sia uno slancio positivo per tutta l'Italia". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in visita al cantiere di ponte Morandi, dove oggi si smonta il primo grande impalcato. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev