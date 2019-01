Ponte Morandi, assemblaggio delle torri per la sicurezza della pila 10

(Agenzia Vista) Liguria, 08 gennaio 2019 Proseguono i lavori nel cantiere di demolizione del viadotto Polcevera a Genova: in Via Porro è in corso l’assemblaggio a terra delle torri necessarie alla messa in sicurezza della pila 10, mentre a ponente prosegue la separazione dei materiali di risulta degli edifici demoliti. Sia a levante che a ponente sono in corso le indagini geotecniche necessarie al posizionamento delle grosse autogrù che dovranno smontare gli impalcati del pont e sono già presenti i carrelli radiocomandati necessari al collaudo del viadotto previsto per i prossimi giorni. E’ stata data la possibilità ai proprietari dei capannoni sgomberati di liberarli completamente entro metà gennaio data dopo la quale saranno demoliti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev