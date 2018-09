(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2018 Il progetto di Grillo per il nuovo ponte? Me lo ha inviato personalmente e mi ha invitato a vederlo. E noi lo vedremo come ne abbiamo visti molti altri". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci sul progetto di un nuovo ponte dell'architetto Stefano Giavazzi, amico di Beppe Grillo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it