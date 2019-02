Porto Gioia Tauro, Toninelli: "Mct sarà messa in mora"

(Agenzia Vista) Gioia Tauro, 26 febbraio 2019 "La messa in mora dovrebbe partire nelle prossime ore, la stiamo definendo perchè è un atto che non ha precedenti, ma è un atto che siamo obbligati a fare. E' una concessione di 50 anni che riguarda un milione e mezzo di metri quadrati di suolo pubblico, in cui devi fare manutenzione, dalle gru ai pavimenti e in cui devi ottenere degli obiettivi. Nell'ultimo atto aggiuntivo alla concessione, del 2003, c'era scritto che nel 2007 i container dovevano essere 4 milioni, nel 2008 5 milioni; siamo a 2 milioni e mezzo, significa che non sono stati raggiunti gli obiettivi e non sono stati mantenuti gli obblighi". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo alle domande dei giornalisti a Gioia Tauro. Fonte: Facebook/Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev