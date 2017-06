Portogallo, i Canadair italiani impegnati a Pedrogao Grande

Pedrogao Grande (askanews) - Ci sono anche due Canadair Cl-415 italiani, del dipartimento dei Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'impressionante incendio che da giorni sta devastando il centro del Portogallo, nella zona di Pedrog o Grande che ha causato la morte di 64 persone e circa 160 feriti.I velivoli, denominati Can-12 e Can-28, partiti il 18 giugno 2017 dall'aeroporto di Ciampino, fanno base sulla base militare di Montereal e finora hanno svolto complessivamente una decina di missioni, in collaborazione con velivoli francesi e spagnoli.Il fuoco, dopo una breve tregua, è ripartito bruscamente nella regione dove era esploso sabato 17 giugno, costringendo le autorità a evacuare 40 frazioni minacciate dalle fiamme.Circa 1.200 pompieri e 400 veicoli restano mobilitati in zona per lottare contro le fiamme.