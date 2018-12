(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2018 Poste Italiane e Caritas lanciano 'Valori ritrovati' i pacchi abbandonati andranno ai bisognosi In occasione della 33^ Giornata internazionale del Volontariato, Poste italiane presenta il Progetto “Valori Ritrovati”. Una nuova vita attende i pacchi non ritirati o non consegnati prima destinati al macero. Il loro contenuto sarà affidato agli Empori della Solidarietà creati dalla Caritas per le famiglie in difficoltà, con l’apporto attivo e concreto dei volontari di Poste Italiane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev