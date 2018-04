Potenza festeggia il ritorno in serie C, bagno di folla per il presidente Caiata

(Agenzia Vista) Potenza, 30 aprile 2018 Potenza festeggia il ritorno in serie C, bagno di folla per il presidente e senatore Caiata Con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato, il Potenza ha ottenuto l'aritmetica promozione in Serie C. Decisiva la vittoria per 3-1 contro il Taranto grazie alle reti casalinghe di Russo, Guaita e França, bomber brasiliano vero protagonista della stagione con 25 reti siglate fin'ora. Oltre settemila gli spettatori allo stadio Viviani che hanno colorato di rossoblu ogni settore compreso quello ospite, dove erano assenti i tifosi tarantini per il divieto di trasferta imposto dal Prefetto Cagliostro. Festa grande per il presidente del sodalizio, l’onorevole Salvatore Caiata - eletto alla Camera il 4 marzo – e lo staff tecnico guidato dal mister Nicola Ragno, alla seconda promozione consecutiva dal girone H di Serie D. Il Potenza – che ha guidato la classifica per quasi tutto il campionato – ritorna tra i professionisti a distanza di otto anni. In città caroselli e festa tra le vie principali. / courtesy TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev