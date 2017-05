Premier Modi a Madrid: "Spagnoli venite a investire in India"

Roma, (askanews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il premier spagnolo Mariano Rajoy a Madrid, tappa di un tour di quattro paesi in Europa. Il leader indiano ha esortato le aziende spagnole ad andare a investire in India, affermando che il paese offre "diverse opportunità" in settori che vanno dal turismo all'energia."L'India è un paese enorme e offre diverse opportunità alle aziende spagnole in tutti i settori", ha dichiarato Modi in hindi arrivando alla residenza ufficiale di Rajoy a Madrid. "Ho invitato le aziende spagnole a partecipare al nostro sviluppo", ha aggiunto.Modi è arrivato in Spagna martedì sera dalla Germania, prima tappa del suo tour europeo, che comprende anche Francia e Russia. In Spagna ha in programma di incontrare il re Felipe VI e importanti uomini d'affari spagnoli.