(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 dicembre 2017 Premio Sacharov al Venezuela, Forenza vergognoso sia stato dato a chi ha rapporti con i narcotrafficanti I deputati europei del gruppo della Sinistra Unitaria Europea GUE/NGL sono usciti dall'aula del parlamento in cui era in corso la premiazione per manifestare il proprio dissenso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev