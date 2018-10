Premio Sakharov 2018 dell'Europarlamento a Oleg Sentsov

Bruxelles (askanews) - Il premio Sakharov del parlamento europeo è assegnato quest'anno al regista ucraino Oleg Sentsov, detenuto in un carcere russo. A dare l'annuncio il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani."Ho l'onore di annunciare che la presidenza dei gruppi politici ha appena deciso di attribuire il premio Sakharov 2018 a Oleg Sentsov"Sentsov era tra i tre finalisti per il premio, a lui vanno 50.000 euro per "l'eccezionale contributo" ai diritti umani nel mondo."Nell'assegnare il premio il Parlamento europeo esprime la sua solidarietà a lui e alla sua causa. Chiediamo che Oleg Sentsov, arrestato nel 2014 e condannato a 20 anni di prigione sia immediatamente liberato".Il regista ucraino, noto critico del Cremlino, sta scontando la pena in una colonia penale nel circolo polare artico.Il 14 maggio ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere il rilascio di tutti i prigionieri ucraini in Russia. Sciopero interrotto 145 giorni dopo per evitare l'alimentazione forzata.