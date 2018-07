Addis Abeba, (askanews) - Il presidente eritreo Isaias Afewerki è arrivato all'aeroporto di Addis Abeba, in Etiopia, dove è stato accolto dal premier Abyi Ahmed. Si tratta della prima visita di Isaias in Etiopia dopo la guerra tra i due Paesi del 1998-2000.Lunedì scorso Etiopia ed Eritrea hanno firmato ad Asmara, durante la visita del premier Abyi nella capitale eritrea, una Dichiarazione di pace e di amicizia per mettere fine a 20 anni di ostilità e riavviare rapporti diplomatici ed economici.